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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin konuşan Tekin, bunun hukuken mümkün olmadığını, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini belirtti.

Tekin, "Bilmeyenler diyorlar ki şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar da bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ

Tekin, zorunlu eğitim süresine de değinerek yükseköğretime erişimin artmasıyla birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğunun lise sonrası üniversiteye devam ettiğini, bu durumun sanayi ve hizmet sektöründe nitelikli eleman bulma konusunda eleştirilere yol açtığını söyledi.

Bakanlık olarak bu tartışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Tekin, zorunlu eğitimin süresiyle ilgili alınmış bir karar bulunmadığını, konunun ticaret odalarında, sanayi odalarında tartışıldığını belirterek ortaya çıkan formüller olduğunu anlattı: