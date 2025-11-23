Yusuf Tekin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

24 Kasım'a günler kaldı...

Aileden sonra, bildiğimiz her şeyi bizlere emektar öğretmenlerimiz öğretti.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir çağrıda bulundu.

Bakan Tekin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Hatıran yeter' mottosuyla vatandaşları toplumsal farkındalığa çağırdı.

"KENDİNİZİN VEYA ÇOCUKLARINIZIN ÖĞRETMENLERİNİ ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUM"

"Tüm vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyorum" diyen Tekin, paylaşımına şu notu düştü:

"Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikayesini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında "Hatıran Yeter" mottosundan yola çıkarak yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta boyunca tüm vatandaşlarımızı, kendi veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza bu değerli farkındalık çalışmasına verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."

"ÖĞRETMENLERİMİZİN BU GÜZEL GÜNLERİNDE YANLARINDA OLALIM"

Videolu paylaşımında ise çağrısını yineleyen Tekin, şöyle konuştu: