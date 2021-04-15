Yüz yüze eğitim bitti mi? 16 Nisan Cuma okullar açık mı?

Yüz yüze eğitim bitti mi? 16 Nisan Cuma okullar açık mı?

15 Nisan itibariyle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş kararı ile birlikte yarın okul var mı sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki 16 Nisan Cuma günü yüz yüze eğitim olacak mı?

Türkiye'de koronavirüs salgını eğitim hayatını etkilemeye devam ediyor.

1 yıldan fazla süredir mücadele edilen salgın sürecinde okullar, vaka sayılarına göre açılıp kapanma durumunda seyretti.

Son olarak yüz yüze eğitime kademeli geçişin ardından vakaların artması nedeniyle alınan kısmi kapanma kararları ile 15 Nisan itibarıyla uzaktan eğitime devam edilecek.

Öğrenciler ve veliler okulların son durumuna dair gelişmeleri araştırmaya devam ediyor.

Peki yarın okul var mı? Yüz yüze eğitim bitti mi? 16 Nisan Cuma günü yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar..

YARIN (16 NİSAN) OKULLAR AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

Karara göre, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilecek.

Öğrenciler için herhangi bir tatil durumunun söz konusu olmadığının altı çizilirken, uzaktan eğitim sürecini geliştirme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?

İlkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.