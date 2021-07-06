Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okula dönüş tarihi kesinleşti...

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Okula dönüş tarihi kesinleşti...

Ziya Selçuk, yeni eğitim yılına dair öğrencilerin okul sıralarına dönüşü için tarih verdi. Peki okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi ay başlıyor? İşte o tarih...

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle seneyi bitiren öğrenciler, yeni döneme dair detayları araştırıyor.

Salgının seyrinin kontrol altına alınması ile birlikte alınan normalleşme kararları eğitime de yansıyacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda okula dönüş tarihini duyurdu.

Okul sıralarına dönmek için sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, "yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırıyor. İşte okulların açılış tarihi...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının okullarda yapılması planlanıyor. Tüm sınıflardaki öğrenciler eylül ayında okullarında olacak. Yüz yüze eğitim bu sene tüm okullarda başlayacak.

Milyonlarca öğrenci ile ailelerini ilgilendiren "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna da açıklık getiren Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.