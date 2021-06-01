Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Normalleşmede okula gitmek isteğe mi bağlı?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Normalleşmede okula gitmek isteğe mi bağlı?

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin 1 Haziran'dan sonra başlanacağını duyurdu. Yüz yüze eğitimin haftada iki gün olacağı açıklandı. Peki okula gitmek zorunlu mu, isteğe mi bağlı? İşte detaylar...

1 Haziran sonrasında okulların durumuna dair ayrıntılar belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

Akabinde öğrenciler ve veliler okula gitmek zorunlu mu, isteğe mi bağlı sorusunu araştırmaya başladı. Bakan Selçuk, okula devamlılığa dair detayları paylaştı.

Peki yüz yüze eğitim kaç gün, zorunlu mu? Okula gitmek isteğe mi bağlı? İşte yanıtı..

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

1 Haziran'da başlayacak olan ve haftada 2 gün yapıalcağı açıklanan yüz yüze eğitimin zorunlu olmayacağı öğrencilerin isteğine bırakılacağı belirtildi.

OKULA GİTMEK İSTEĞE Mİ BAĞLI?

Açıklamada, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir." ifadeleri yer aldı.