Yüz yüze eğitimde son dakika! Ders saatleri değişti mi, 30 dakika mı oldu? İşte ders saatleri kısalan iller

Yüz yüze eğitimde son dakika! Ders saatleri değişti mi, 30 dakika mı oldu? İşte ders saatleri kısalan iller

Sosyal medyada "dersler 30 dakika" etiketiyle yapılan paylaşımlar, milyonlarca veli ve öğrencinin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Peki ders saatleri kısaltıldı mı, dersler 30 dakika mı oldu?

Okullarda yüz yüze eğitim süreci, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm hızıyla devam ederken, sosyal medyada farklı iddialar gündeme gelmeye başladı.

Son günlerde bazı illerde ders saatlerinde farklı uygulamalara gidilmesinin ardından ders saatleriyle ilgili kafa karışıklığı yaşandı.

Bunun üzerine milyonlarca öğrenci ve velisi, ''Okullarda ders saatleri azaltıldı mı, dersler 30 dakika mı oldu?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki okullarda ders saatleri değişti mi, dersler 30 dakika mı? İşte 2021-22 ders saatleri azalan iller...

DERSLER 30 DAKİKA MI OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılında ders sürelerinin 40 dakika olduğunu açıklamış, okullarda eğitim haftada 5 gün olacak şekilde başlamıştı.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından ders süreleri konusunda, tüm illerde olmasa da bazı illerde farklı uygulamalara gidildi.

DERS SAATİ AZALAN İLLER

Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı. İkili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda ders süreleri, 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.

Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.

Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

Ek olarak Bursa'da ders süresi, 5 dakika indirilerek 35 dakika oldu.