Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak?

Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak?

Okullarda uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi kararıyla birlikte, sınavları da yenı yıla kadar ertelenmişti. Karne zamanı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlar hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada 4 Ocak'ta açılması öngörülen okullar için "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

Sınavların yapılması planlanan tarihin de uzaması nedeniyle MEB'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Sınav dönemleri yarıda kalan öğrencilerin karne notları nasıl verilecek, yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak, sınavlar nasıl olacak soruları öğrenci ve velilerin araştırma konuları arasında.

YÜZ YÜZE SINAVLAR YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

MEB'den koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı.

Okul sınavları 31 Aralık'a kadar ertelenmişti. 22 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitime devam edilmesi nedeniyle, yüz yüze sınavlarında bu tarihten sonra planlanması bekleniyor.

İLKOKUL

Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

ORTAOKUL VE LİSELER

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek..

FARKLI OKULDA SINAV OLUNABİLECEK

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecekler.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

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