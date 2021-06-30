Yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır? 2021 LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

Yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır? 2021 LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

Yüzdelik dilimi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercihinde bulunacak milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Peki LGS yüzdelik dilim nedir? LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

MEB tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (2021 LGS) sonuçları, bugün itibarıyla milyonlarca öğrencinin erişimine açıldı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler, puanlara ve yüzdelik dilimlere çevrildi. Kaç puan aldığını ve yüzdelik dilimleri merak eden öğrenciler ve velileri, yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır? LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? İşte yüzdelik dilim hakkında tüm merak edilenler...

YÜZDELİK DİLİM NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacak.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına 100 sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci, sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci (130.000) olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğudur. Dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.