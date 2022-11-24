Zabıta KPSS puanı ne kadar? İşte 2022 KPSS ortaöğretim zabıta taban puanı ve atama puanı!

Zabıta KPSS puanı ne kadar? İşte 2022 KPSS ortaöğretim zabıta taban puanı ve atama puanı!

Zabıta KPSS ortaöğretim puanı ÖSYM üzerinden sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Peki zabıta KPSS puanı ne kadar? İşte 2022 KPSS ortaöğretim zabıta taban ve atama puanı...

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları erişime açıldı. İlgiyle takip edilen sonuçların açıklanmasının ardından zabıta puanları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Zabıta memurluğu atamalarında KPSS tavan ve taban puanları sorgulanmaya başlandı. Peki zabıta olmak için KPSS puanı kaç olmalı? İşte zabıta KPSS ortaöğretim puanları detayları...

KPSS ortaöğretim zabıta puanı ne kadar?

Zabıta memurluğu için KPSS Ortaöğretim puanından en az 65 puan almak gerektiği bilinmektedir. Ayrıca zabıta alımları KPSS P94 puan türü ile yapılmaktadır. Bu sebeple de zabıta atamalarında, KPSS ortaöğretim sonucuna göre P94 puanına bakıldığı bilinmektedir.

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı?

2022 yılı KPSS branş bazında sıralamaların açıklanması hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Fakat KPSS branş sıralamalarının yakın zamanda açıklanması beklenmekte.

Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri vasıtasıyla branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler. Ayrıca sınav sonuçlarına da bu adres üzerinden ulaşılabiliyor.