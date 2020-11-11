Ziya Selçuk: 16 Kasım'da ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden ara tatil dönemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, bir haftalık ara tatilin 16 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

"MERAKLARI GİDERELİM"

Çocukların okulda kendisini gördüğünde, "Hocam, ara tatil olacak mı?" diye sorduklarını belirten Bakan Selçuk, "Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.