Ziya Selçuk: 21 Aralık'a kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak

Ziya Selçuk: 21 Aralık'a kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devam eden tablet dağıtımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devam eden eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrencilere tablet desteğinin sürdüğünü belirten Bakan Ziya Selçuk, 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, 2021 Ocak ortasına kadar ise ilave 300 bin tablet dağıtımı gerçekleşeceğini belirtti.

"YIL SONUNA KADAR 26 BİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KURULUMU TAMAMLANACAK"

Okullardaki eksiklikler için devam eden çalışmalara değinen Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür. 2020 yılı sonuna kadar bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır.

2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranı, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 oldu."