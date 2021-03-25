Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır

Hibrit eğitim modeline değinen Bakan Selçuk, bu modelin ihtiyaç halinde okulların tamamlayıcısı olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde uygulanan uzaktan ve yüz yüze eğitim modelleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir." dedi.

"HİBRİT MODEL TAMAMLAYICI OLACAK"

Selçuk, ayrıca pandemiyle birlikte uygulanmaya başlanan hibrit eğitim modeline işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

"Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."