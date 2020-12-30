Ziya Selçuk'tan tedbir açıklaması: İşin büyük bir kısmında müsterih olduk

Yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'a hazırlık yaptık, salgının seyrini görmeliyiz" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Burada soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, salgın döneminde alınan tedbirlere ve yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pandemi döneminde gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız." diye konuştu.

Uzaktan eğitim sürecine de değinen Selçuk, "Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik." ifadelerini kullandı.

"15 ŞUBAT'A HAZIRLIK YAPTIK, SALGININ SEYRİNİ GÖRMELİYİZ"

Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin ise şunları söyledi:

"15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

Ziya Selçuk'tan tedbir açıklaması ViDEO



"AŞI, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Kovid-19 aşısı eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak. Bizim bütün dünyada olduğu gibi yaşlılardan başlayıp en riskli alanda çalışanlara yapılacak. Daha sonra öğretmenlerimizin aşılanması için de çalışmalarımız var.

Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Okullarla ilgili İngiltere’deki sürecin nasıl aşılanacağı ile ilgili bir toplantı yaptık. Kendi sürecimizle karşılaştırıyoruz.





"RASYONEL HAREKET EDİYORUZ"

Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu LGS'de başka durumlarda gösterdik.

Eğitim kararları bilimsel verilere göre yapılıyor. İstatiksel veriler gelmeden, olgunlaşmadan bir karar alamam. Eğitim bir bilim olduğu için, toplumun istediklerini göz önüne alıyoruz ama rasyonel hareket ediyoruz. Velilerimiz süreçle ilgileniyor, birçok soru geliyor."