Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla kademeli normalleşme sürecine girdi.

Buna bağlı olarak eğitim ve öğretimde de yeni bir aşamaya geçildi. İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçilirken, diğer sınıflar için telafi eğitimleri başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hem yüz yüze hem de telafi eğitimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak." dedi.

"HER OKULUN İHTİYACINA GÖRE ŞEKİLLENECEK"

Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek." diye konuştu.