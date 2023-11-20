Zonguldak Ereğli'de eğitime ara! Okullar 2 gün daha tatil Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.

AA

Türkiye son günlerde şiddetli fırtına ile boğuşuyor.

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları fırtınadan en çok etkilenen bölge oldu.

Felaketten en çok etkilenen illerden biri Zonguldak oldu.

Hava koşulları nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde öğrenciler, okula gidemedi.

Zorlu hava koşullarının devam ettiği Zonguldak'ta valilik yeni bir duyuru yayınlandı.

Ereğli'de eğitime 2 gün daha ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

16. Hamsi Festivali de ertelendi

Öte yandan Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ereğli Belediyesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan kentte yaraların sarılması, afetin izlerinin silinmesi için tüm ekipleriyle seferber oldu. Alınan karar gereği, daha önce 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı açıklanan 16. Hamsi Festivali, ucu açık ileri tarihe ertelendi. Belediyenin bu süreçte önceliği afetin kente verdiği hasarları tüm birimleriyle gidermek olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)