Zonguldak'taki öğrenciler, görme engelliler için akıllı baston üretti

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, görme engelliler için geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 30-40 santimetre mesafeden engelleri algılayan baston geliştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Bölümü öğrencileri, büyük bir başarıya imza attı.

Öğrenciler, Öğr. Gör. Dr. Semih Çakır'ın danışmanlığında görme engelliler için geri dönüşüm malzemeleri kullanarak hafif ve kolay taşınabilir akıllı baston geliştirdi.

Baston 30-40 santimetre mesafeden engelleri algılıyor

Baston, üzerinde yer alan algılayıcı sayesinde 30-40 santimetre mesafeden engelleri algılıyor ve sesli uyarı ile kişiye bildiriyor.

Proje başarıyla tamamlandı

Projenin görme engellilerin hareket kısıtlılığını ortadan kaldırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğini söyleyen Semih Çakır, Bilgisayar Teknolojileri 1. sınıf öğrencisi İrem Berrak Özkan ve ekibinin çevreci ve teknolojik akıllı baston projelerini başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Öğrencilere teşekkür edildi

İHA'nın haberine göre; Çakır, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerine, öğretim elemanı arkadaşlarına ve bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erdoğdu'ya teşekkür etti.



