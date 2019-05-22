Ejderha annesi Hitler'i izleyerek final sahnesini oynadı

Game Of Thrones'un güzel yıldızı Emilia Clarke, final sahnesine hazırlanış sürecini anlattı.

HİTLER'İ İZLEDİ

Geçtiğimiz günlerde bitmesine rağmen konuşulmaya devam eden dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke’ın, zafer konuşması sahnesine, tartışma yaratacak bir yöntemle hazırlandığı ortaya çıktı. ABD merkezli Variety dergisine röportaj veren Clarke, bu sahne için Adolf Hitler gibi diktatörleri izleyerek hazırlandığını söyledi.

UYDURMA BİR DİL

Clarke, “Uydurma bir dilde yaptığım tüm bu konuşmalar için farklı dillerde konuşan diktatörlerin ve güçlü liderlerin pek çok videosunu izledim, şimdi komik geliyor. Dillerini bilmediğim halde ne demek istediklerini anlayıp anlayamayacağımı görmek istedim. Evet, anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle Hitler’in lanet olası sözlerini anlayabiliyorsunuz. Ben de düşündüm ki, eğer söylediğim her bir kelimeye inanırsam, izleyiciler altyazılara bakmak zorunda kalmayacak.” dedi.

İLK DENEMEDE SAHNEYİ TAMAMLADI

Final sahnesi için iki ay boyunca her gece geç saatlere kadar çalıştığını dile getiren Clarke, prova yapmadan ilk denemede sahneyi tamamladığını ve bunun da ‘hem garip hem muhteşem’ olduğunu söyledi.