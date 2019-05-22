taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Ejderha annesi Hitler'i izleyerek final sahnesini oynadı

Game of Thrones dizisinin Daenerys Targaryen'i oyuncu Emilia Clarke, final bölümünde zafer konuşması yaptığı sahneye Hitler videoları izleyerek hazırlandığını söyledi.

Detay Haber | 22.05.2019 - 13:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Game Of Thrones'un güzel yıldızı Emilia Clarke, final sahnesine hazırlanış sürecini anlattı.

HİTLER'İ İZLEDİ

Geçtiğimiz günlerde bitmesine rağmen konuşulmaya devam eden dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke’ın, zafer konuşması sahnesine, tartışma yaratacak bir yöntemle hazırlandığı ortaya çıktı. ABD merkezli Variety dergisine röportaj veren Clarke, bu sahne için Adolf Hitler gibi diktatörleri izleyerek hazırlandığını söyledi.

Ejderha annesi Hitler'i izleyerek final sahnesini oynadı

UYDURMA BİR DİL

Clarke, “Uydurma bir dilde yaptığım tüm bu konuşmalar için farklı dillerde konuşan diktatörlerin ve güçlü liderlerin pek çok videosunu izledim, şimdi komik geliyor. Dillerini bilmediğim halde ne demek istediklerini anlayıp anlayamayacağımı görmek istedim. Evet, anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle Hitler’in lanet olası sözlerini anlayabiliyorsunuz. Ben de düşündüm ki, eğer söylediğim her bir kelimeye inanırsam, izleyiciler altyazılara bakmak zorunda kalmayacak.” dedi.

Ejderha annesi Hitler'i izleyerek final sahnesini oynadı

İLK DENEMEDE SAHNEYİ TAMAMLADI

Final sahnesi için iki ay boyunca her gece geç saatlere kadar çalıştığını dile getiren Clarke, prova yapmadan ilk denemede sahneyi tamamladığını ve bunun da ‘hem garip hem muhteşem’ olduğunu söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

137
Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

Gaziantep'te ve İstanbul'da art arda intiharlar

622
ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

620
Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

817
Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

345
Şanlıurfa'da mülteci kampını tahliye sürüyor

Şanlıurfa'da mülteci kampını tahliye sürüyor

226
Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir