Ekonomi Reform Paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi reform paketini açıkladı.

"Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" paketinde öne çıkan maddeleri Albayrak şu şekilde sıraladı:

- Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak.

- İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak.

- Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız.

- Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak.

- Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız.

- Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz.

- Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.

- Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında bazı adımlar atacağız.

- Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak.

- Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak.

- Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir.

- Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz.

- Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız.

- Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak.

- Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek.