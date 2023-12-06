'Kahverengi kokarca’, fındık rekoltesine yüzde 10 zarar verdi! Zarar 1 milyar dolara çıkabilir Kahverengi kokarca Karadeniz'de fındık ve kivi gibi ürünleri ısırarak besleniyor ve çok çabuk ürüyerek bölge tarımını tehdit ediyor. Tüccarlar böceğin ısırdığı fındığı almıyor ve bu fındık atık olarak bile kullanılmaz duruma düşüyor.

DHA

Karadeniz'de fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren "kahverengi kokarca" adlı böcek, tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındığını satmak için tüccarın kapısını çalan birçok üreticinin "kahverengi kokarca"nın verdiği zarar nedeni ile ürününü satamadan geri döndüğünü belirtiyor.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de "kahverengi kokarca" adlı böcek türü başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturuyor.

Uzmanlar önlem alınmazsa zararın boyutunun artmasından endişeli.

Uzun mesafelere uçabiliyor

300'den fazla bitki türünde beslenebilen istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor.

Son günlerde popülasyonu artan ve havaların soğuması ile birlikte evlerin içerisine kadar girip paniğe neden olan böcek ile ilgili bölgede ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ayrıca fındığını tüccara satmaya götüren birçok üreticinin elindeki malı böceğin zararı nedeni ile kabul görmedi.

"Önlem alınmazsa hasar yüzde 40'a çıkacak"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "kahverengi kokarca" ile etkin mücadele yapılmadığı takdirde fındıkta hasar oranının yüzde 40’lara çıkabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Kahverengi kokarca bu yıl fındık rekoltesine yüzde 5 ile 10 arasında bir zarar oluşturdu. Bu rakamın şu anda düşük olarak gözükmesinin nedeni kahverengi kokarcanın belirli bölgelerdeki fındık bahçelerinde bir zarar oluşturmasından kaynaklanıyor. Ama eğer bu zararlıya karşı uygun şartlarda mücadele yapmazsak bu oran önümüzdeki sene yüzde 30-40 oranında bir zarar verme olasılığına sahip. Bu da ülkemiz için ciddi bir girdi kaybı olur.

1 milyar dolarlık kayıp

1 milyar dolara yakın kayıp demek olur. Çok önemli bir durumdur. Önemsenmesi ve atlanmadan muhakkak mücadelesi yapılması gereken bir husustur. Ülkemizin şu anda hakikaten müthiş bir ihracat girdisine ihtiyaç vardır. Fındık, hiçbir girdi sağlamadan direkt ihracat geliri olarak ülkemize kaydedilen bir ürün çeşididir. Bu zararlının önümüzdeki yıllarda fındığa verecek muhtemel hasarlarının en aza indirilmesi sağlanmalıdır.

"Bu fındık yakıt olarak bile kullanılamaz"

Bitkinin suyunu emmesi nedeni ile böceğin mahsulü çürüttüğünü belirten Akça, şöyle konuştu:

Kokarcanın yapmış olduğu zarar dolayısı ile fındık çürük vermiş ve randıman birçok bölgede düşük olmuştur. Fatsa ilçesinde özellikle Meşebükü denilen bölgede yüzde 30-40 üreticimizin fındıkları tüccarın kapısından geri dönmüştür. Hakikaten randıman olarak da 35’li rakamlarda bir randıman gelmiştir. Bu fındık çöp durumunda. Fındığın çürüğü aslında yağlık olarak kullanılıyor ama kahverengi kokarcanın vermiş olduğu çürük yağlık olarak bile kullanılmıyor. Çünkü çok gıda kullanılabilecek bir durumda değil. Çok acı bir tatla çürüme sağlanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)