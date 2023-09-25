ensonhaber.com

Bir süredir gündemde olan Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

açıklaması yapmıştı.

Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenen küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışması, ilk etapta 1 milyon kişiye 5 yıl erken emeklilik ve 1800 gün daha az prim ödeme imkanı sağlayacak.

Konuyla ilgili Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan iş ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, İlker Koç'un sorularını yanıtladı:

7 bin 200 günü dolduran ve yaşı tutan erken emekli olacak

1 milyon vatandaşımız 9 bin güne ulaşmak için habire çalışıyor, prim ödüyor. Ama aldıkları maaş düşük oluyor. Hükümet de seçimlerden önce yaptığı açıklamada varolan yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymak için çalışmalara başladığını duyurdu.



2000 yılından sonra vergi mükellefi olup Bağ-Kur'lu olduysa, 60 yaş ve üzerini beklemeden, 5 yıl önce emekli olabilecekler. Bu bize ne getirecek? Hem sosyal güvenlik sistemi içindeki hantallığı ortadan kaldıracak, hem de vatandaşlarımızı ödemiş oldukları ya da ödeyecek oldukları primler SGK'nın kasasına girmiş olacak.



Bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesi hem sistem, hem ekonomi, hem de vatandaş açısından çok yararlı olacaktır.



7 bin 200 gününü dolduran ve yaş şartını yerine getiren herkes bu değişiklikten faydalanabilecek.