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    1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..
    • 01.07.2022 - 10:34
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    1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Haftanın son günü altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından büyük merak konusu oluyor.İşte güncel altın fiyatları..

    1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 965,19 TL

    SATIŞ: 965,34 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1577 TL

    Satış: 1596 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6493 TL

    Satış: 6591TL

    Yarım altın

    Alış: 3148 TL

    Satış: 3193 TL

    Altın ons

    Alış: 1.796,19 Dolar

    Satış: 1.796,51 Dolar


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