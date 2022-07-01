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- 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..
- 01.07.2022 - 10:34
Haftanın son günü altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından büyük merak konusu oluyor.İşte güncel altın fiyatları..
1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 965,19 TL
SATIŞ: 965,34 TL
Çeyrek altın
Alış: 1577 TL
Satış: 1596 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6493 TL
Satış: 6591TL
Yarım altın
Alış: 3148 TL
Satış: 3193 TL
Altın ons
Alış: 1.796,19 Dolar
Satış: 1.796,51 Dolar