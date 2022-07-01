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1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..