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    1 varil brent petrol ne kadar, kaç TL? 10 Mart 2022...

    Brent petrolün fiyatı, Rusya Ukrayna savaşı ile artış gösteriyor. Peki bugün brent petrol ne kadar, kaç TL? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 11:12
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    1 varil brent petrol ne kadar, kaç TL? 10 Mart 2022...

    Petrol fiyatları, dünya gündeminde yerini koruyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, enerji ambargoları da peş peşe geliyor.

    ABD'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.

    İngiltere de Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

    Ekonomik yaptırım paketini genişleten Japon hükümeti de Rusya'ya yönelik petrol rafineri ekipmanı ihracatını durdurdu.

    Brent petrolün fiyatı ise bu doğrultuda tırmanmayı sürdürüyor. Peki brent petrol ne kadar, kaç TL oldu? 10 Mart brent petrol fiyatı nedir? İşte brent petrolün varil fiyatı...

    1 VARİL BRENT PETROL KAÇ TL?

    Dün 133,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 127,98 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,45 artışla 131,12 dolara yükseldi.

    1 varil brent petrol ne kadar, kaç TL? 10 Mart 2022... #1

     

     


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