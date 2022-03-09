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1 varil brent petrol ne kadar, kaç TL? 10 Mart 2022...

1 varil brent petrol ne kadar, kaç TL? 10 Mart 2022...

Brent petrolün fiyatı, Rusya Ukrayna savaşı ile artış gösteriyor. Peki bugün brent petrol ne kadar, kaç TL? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?