10 milyar dolarlık iş potansiyeli doğdu! Türk müteahhitler rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi Suudi Arabistan, ekonomi politikasında petrol gelirinin dışında yeni yatırımlara yöneldi. Suudi Arabistan, turizm ve inşaat faaliyetlerine hız verdi. Türkiye'deki iş çevrelerini kendi ülkesine davet eden Suudi Arabistan'da bu alanda önemli bir fırsat var.

AA

Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu gerçekleştirildi. Suudiler, 2023 yılına kadar ülkelerinde petrol dışında sektörlere 1,8 trilyon dolarlık yatırım kararı aldı ve bunlardan Türklerin yararlanması için çağrıda bulundu.

Suudi Arabistan, Türk müteahhitler için ise yıllık 10 milyar dolarlık iş potansiyeli taşıyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesinde kilit rol oynayacağını ve büyük işlere imza atacağını söyledi.

Türk müteahhitlik firmaları için 6. büyük pazar

Erdal Eren, geleneksel pazarlardan olan Suudi Arabistan'ın yurt dışı müteahhitlik hizmetleri içinde Türk müteahhitlik firmaları tarafından gerçekleştirilen 27,8 milyar dolar tutarındaki 402 proje ile en çok proje üstlenilen 6'ncı ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

"Körfez ülkelerine ve Irak’a yönelik faaliyetlere odaklanıldı"

Geçen yıl boyunca başta Suudi Arabistan olmak üzere siyasi ilişkilerde son derece olumlu gelişmelerin yaşanan Körfez ülkelerine ve Irak’a yönelik faaliyetlere odaklanıldığını aktaran Eren, şu bilgilere yer verildi:

Yürütülen faaliyetlerin etkisiyle 2023 yılında Suudi Arabistan’da firmalarımızca 2,7 milyar dolar tutarında 16 proje üstlenilmiştir. Bu gerçekleşme ile 2018 yılı düzeyinin yeniden yakalanmış olması da sevindiricidir.

Suudi Arabistan’a müteahhitlik heyeti ziyareti gerçekleşecek

Erdal Eren, mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın başkanlığında Suudi Arabistan’a bu yıl da bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlemeyi programlarına aldıklarını ifade etti.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde hayata gerilecek projeler

Eren, ilgili kuruluşların açıkladıkları çalışmalara göre gelecek dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yüzde 52’si üstyapı olmak üzere 3,9 trilyon dolar tutarında projenin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü ve en büyük yatırımı ise Suudi Arabistan’ın yapmasının beklendiğini ifade etti.

"Sektörün rotası yurt dışı projeler olacak"

Yurt içinde mevcut verileri göz önünde bulundurarak 2024 yılında sektörün rotasının ağırlıklı biçimde yurt dışı projeler olacağına işaret eden Erdal Eren, en büyük potansiyeli taşıyan hedef ülke olarak da Suudi Arabistan'ın öne çıktığını belirtti.

Irak'ın Kalkınma Yolu projesinde öne çıkanlar

Eren, Irak'ın da Kalkınma Yolu projesi ile ülkede gerçekleştirilmesi planlanan enerji, sağlık, konut, okul, hastane gibi projelerle diğer hedef ülke olarak ortaya çıktığını kaydetti.

"Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri gibi yeni pazarları da yakından izliyoruz"

Türk müteahhitler olarak Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalışmakta ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki faaliyetleri artırmakta olduklarına dikkati çeken Eren, şu ifadeleri kullandı:

Bunun yanı sıra Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri gibi yeni pazarları da yakından izliyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi, kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak korumaktayız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)