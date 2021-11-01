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    Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

    Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerinin ekim ayında tazelendiğini duyuran Bakan Mehmet Muş, "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu" dedi.
    • AA
    • 01.11.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 14:48
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    Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

    Ekim ayında ihracat rekor tazeledi...

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu." dedi.

    Bakan Muş, "Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi. Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur." şeklinde konuştu.

    EN YÜKSEK YILLIK İHRACAT REKORUNU EGALE ETTİ

    Ocak-ekim ihracatının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bakan Muş, "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk." diye konuştu.

    Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı #1

    "GÖRECEKSİNİZ, HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

    "Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı." diyen Bakan Muş, şöyle devam etti:

    "Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız."

    DIŞ TİCARET RAKAMLARI

    Bakan Muş, son olarak dış ticaret açığı rakamlarını paylaştı.

    Ticaret Bakanı, "Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara geriledi." dedi.

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