1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL pandemi destek başvuru ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 liraya çıkartıldığını açıkladı. Peki, 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış etkinliğinde, tam kapanma sürecinde yapılacak yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıldan beri ödenen pandemi sosyal destek yardımı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." dedi.

İhtiyaç sahiplerine verilen pandemi sosyal yardımı başvurusu, e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre girişi ile yapılıyor. 1100 TL pandemi destek başvurusu, yine aynı ekran üzerinden sorgulanabiliyor.

1000 TL sosyal yardım parası, sosyal yardım almayı hak kazanan kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından zarfla teslim edilebiliyor.

Devletin verdiği bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar 1100 TL sosyal yardım başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.

Peki, 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, 1100 TL pandemi destek başvuru ekranı...

PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik." dedi.

1100 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, e-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvuru yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama bulunmayıp herkes başvuru yapabilmektedir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU





SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar





KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA