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- 13 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
13 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Sevgililer günü öncesinde altın alışverişi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 13 Şubat Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 12:29
Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.
Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında.
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Haftayı yükselişle kapatan gram altın 808 liradan işlem görürken çeyrek ise 1334 lira oldu.
Peki 13 Şubat 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
13 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 808,01
SATIŞ: 808,02
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.309,00
SATIŞ: 1.334,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.237,00
SATIŞ: 5.315,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.625,00
SATIŞ: 2.667,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.269,47
SATIŞ: 5.347,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 737,47
SATIŞ: 742,01
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.861,34
SATIŞ: 1.861,54