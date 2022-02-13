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    13 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Sevgililer günü öncesinde altın alışverişi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 13 Şubat Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 12:29
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    13 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Haftayı yükselişle kapatan gram altın 808 liradan işlem görürken çeyrek ise 1334 lira oldu.

    Peki 13 Şubat 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    13 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 808,01

    SATIŞ: 808,02

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.309,00

    SATIŞ: 1.334,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.237,00

    SATIŞ: 5.315,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.625,00

    SATIŞ: 2.667,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.269,47

    SATIŞ: 5.347,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 737,47

    SATIŞ: 742,01

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.861,34

    SATIŞ: 1.861,54


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