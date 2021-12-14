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- 14 Aralık 2021 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
14 Aralık 2021 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Haftanın ikinci gününde dolar ve euro kurunda son durum araştırılıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 14 Aralık 2021 Salı günü dolar ve euroda son durum...
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 10:26
- Güncelleme : 14.12.2021 - 10:37
Dövizde son durum, milyonlar tarafından takip ediliyor.
İnişli çıkışlı seyir devam ederken 14 Aralık Salı günü dolar ve euro ne kadar sorusu alım-satım yapacakların gündeminde.
Geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden TCMB’den yeni bir müdahale gelecek mi merak konusu.
Peki, 14 Aralık Salı 2021 dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum.
DOLAR NE KADAR?
1 dolar, bugün saat 10.30 itibarıyla 14,18 liradan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Güne yükselişle başlayan euro ise 15.98 liradan işlem görüyor.