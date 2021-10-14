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- 14 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
14 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Son günlerde yükselişin yaşandığı döviz kurları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 14 Ekim 2021 Perşembe döviz kurları...
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 09:24
Döviz piyasası hareketli başladığı haftada yükselişini sürdürüyor.
Merkez Bankası atama kararları sonrasında 9 lirayı geçen dolar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşkar güncel döviz kurlarına dair araştırmalarını sürdürürken, dolar ve euro bugün ne kadar sorusu da gündemde.
Peki 14 Ekim 2021 Perşembe dolar ve euro ne kadar, kaç lira oldu? İşte güncel döviz kurları...
14 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Piyasalarda dolar 9 lirayı aşarken, euro 10 lira üstünde seyrediyor.
- DOLAR: 9,17
- EURO: 10, 63