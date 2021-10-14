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14 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

14 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Son günlerde yükselişin yaşandığı döviz kurları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 14 Ekim 2021 Perşembe döviz kurları...