14 haftadır yükseliyor! TCMB rezervleri altında ve dövizde artışa geçti Merkez Bankası'nın rezervleri haftalık periyotlarla yayınlanıyor ve 14 haftadır aralıksız artış kaydediliyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Eylül haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 870 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolardan 121 milyar 515 milyon dolara yükseldi.

Böylelikle yükseliş eğilimi de üst üste 14'üncü haftaya taşındı.

Söz konusu haftada rezervler döviz ve altında artış gösterdi.

Brüt döviz rezervleri, 788 milyon dolar arttı

Buna göre, 15 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 788 milyon dolar artışla 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervler, 8 Eylül'de 79 milyar 271 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 81 milyon dolar arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri 81 milyon dolar artarak 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 455 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 14'üncü haftaya taşındı

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 14'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 15 Eylül itibarıyla 121,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Mayıs sonundan günümüze 23 milyar dolarlık artış

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 23 milyar dolara ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)