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- 15 Ağustos, serbest piyasada altında son durum
15 Ağustos, serbest piyasada altında son durum
Altın'ın onsu ABD dolarının etkisiyle düştü. Serbest piyasada ise gram altın 1.025 liralardan işlem görüyor.
- 15.08.2022 - 13:44
Altın, dolardaki toparlamanın ve Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımına devam edeceği beklentisinin yarattığı baskıyla düştü.
Ons altın 1.776 dolarda
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşerek 1.776 dolara inerken geçen hafta yüzde 1,6 tırmanmıştı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,3 düşüşle 1.810 dolara geriledi.
Doların kayıplarını geri alarak rakipleri karşısında yüzde 0,1 değerlenmesi altın cevherini, dolar dışı para birimlerinin alıcıları için pahalandırdı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram: 1.025 lira
Çeyrek: 1.695 lira
Cumhuriyet: 6 bin 906 lira
Tam altın: 6 bin 779 lira
Yarım altın: 3 bin 990 lira