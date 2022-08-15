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    15 Ağustos, serbest piyasada altında son durum

    Altın'ın onsu ABD dolarının etkisiyle düştü. Serbest piyasada ise gram altın 1.025 liralardan işlem görüyor.
    • 15.08.2022 - 13:44
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    15 Ağustos, serbest piyasada altında son durum

    Altın, dolardaki toparlamanın ve Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımına devam edeceği beklentisinin yarattığı baskıyla düştü.

    Ons altın 1.776 dolarda

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşerek 1.776 dolara inerken geçen hafta yüzde 1,6 tırmanmıştı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,3 düşüşle 1.810 dolara geriledi.

    Doların kayıplarını geri alarak rakipleri karşısında yüzde 0,1 değerlenmesi altın cevherini, dolar dışı para birimlerinin alıcıları için pahalandırdı.

    15 Ağustos, serbest piyasada altında son durum #1

    Serbest piyasada altın fiyatları

    Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

    Gram: 1.025 lira

    Çeyrek: 1.695 lira

    Cumhuriyet: 6 bin 906 lira

    Tam altın: 6 bin 779 lira

    Yarım altın: 3 bin 990 lira


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