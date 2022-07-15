Petrol
98.96
-0.14%
Euro
17.5471
0.40%
Dolar
17.4818
0.30%
Altın
958.03
-0.09%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.815
3.15%
BTXN Coin
7.58
6.01%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından güncel altın fiyatları merak edilmeye başlandı.Piyasalarda son durum ne altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor.İşte cevabı..
    • 15.07.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları bir çok kişi tarafından düzenli olarak takip ediliyor.Elinde altın biriktiren veya almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

    Gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor.Peki 15 Temmuz itibariyle güncel altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

    15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? #1

    15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 958 TL

    SATIŞ: 959 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1541 TL

    Satış: 1541 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6340 TL

    Satış: 6341 TL

    Yarım altın

    Alış: 3082 TL

    Satış: 3083 TL

    Altın ons

    Alış: 1.704,85 Dolar

    Satış: 1.705,12 Dolar

     


    İlginizi Çekebilir

    Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada
    3. Sayfa

    Tekirdağ’da hasta taşıyan otomobilin kaza anları kamerada

    15 Temmuz 2022 sela okunacak mı? Saat kaçta?
    Gündem

    15 Temmuz 2022 sela okunacak mı? Saat kaçta?

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın
    Metabot

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın

    Görüş Bildir