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- 15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından güncel altın fiyatları merak edilmeye başlandı.Piyasalarda son durum ne altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor.İşte cevabı..
- 15.07.2022 - 10:08
Altın fiyatları bir çok kişi tarafından düzenli olarak takip ediliyor.Elinde altın biriktiren veya almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor.Peki 15 Temmuz itibariyle güncel altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..
15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 958 TL
SATIŞ: 959 TL
Çeyrek altın
Alış: 1541 TL
Satış: 1541 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6340 TL
Satış: 6341 TL
Yarım altın
Alış: 3082 TL
Satış: 3083 TL
Altın ons
Alış: 1.704,85 Dolar
Satış: 1.705,12 Dolar