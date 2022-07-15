15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından güncel altın fiyatları merak edilmeye başlandı.Piyasalarda son durum ne altın fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor.İşte cevabı..

Altın fiyatları bir çok kişi tarafından düzenli olarak takip ediliyor.Elinde altın biriktiren veya almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor.Peki 15 Temmuz itibariyle güncel altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

15 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 958 TL

SATIŞ: 959 TL

Çeyrek altın

Alış: 1541 TL

Satış: 1541 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 6340 TL

Satış: 6341 TL

Yarım altın

Alış: 3082 TL

Satış: 3083 TL

Altın ons

Alış: 1.704,85 Dolar

Satış: 1.705,12 Dolar