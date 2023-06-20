15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk başladı. Yolcular bilet bulmakta zorlandıklarını belirtirken, otobüs firmalarının yetkilileri de otobüslerde yer olmadığını ifade etti.

DHA

Kurban Bayramı için geriye sayıma geçildi.

Bu bayram 9 gün tatil yapacak olanlar, şimdiden yola koyuldu.

16 milyonluk nüfusun bulunduğu İstanbul’da da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu.

Bilet yok...

En kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor.

Buna rağmen memleket hasreti çekenler, bilet bulmakta zorlanıyor.

"Ek sefer yapamıyoruz"

Turizm şirketinde çalışan Selim Çiftçi, ek seferlerin olmadığına dikkat çekerek, “Bu sene çok yoğun, yer yok. Bütün otobüsler dolu, otobüs bulamıyoruz ek yapmak için. Şu an Van’a gitmek bin lira, Hatay 600 lira. Geçen sene hiç iş yoktu. Bu sene bayramın birinci günü gibi yer yok. Ek yapamıyoruz. Ek için 30 bin lira istiyorlar, otobüse 30 bin lira ödemem için bileti 700 lira yapmalıyım.” dedi.

20 gün önce zor buldu

Bayram tatilini Azerbaycan’da geçirmek istediğini belirten Emrah Karakaya ise “Çok sıkıntı çektik. Ara seansları buldum, online olarak bileti aldım. Yükler çok fazla olunca onu da almıyorlar, bagaj kısmı küçük.” dedi.

Bayram tatilini ailesiyle birlikte Diyarbakır’da geçirmek istediğini belirten Mehmet Erdem, “20 gün önce 800 liraya aldım biletleri. Ailece gezmeye gideceğiz.” dedi.

Çok yoğun...

Diyarbakır’a asker olarak giden Bilal Deniz de, “Askerim, bileti zor buldum. Başkası biletini iptal etti, takip ediyorduk bileti bulduk. Bulamasaydım bayrama kadar kalacaktım. Bayram arifesinden dolayı çok yoğun.” diye konuştu.

Çanakkale’ye giden Nevzat Düzgan ise “Biga’ya 400 liraya gidiyorum. Geçen bayram 300 liraya gitmiştim. Biletimi 1 hafta önce aldım. Şu an çok kalabalık, sivil araçlar alınmıyor.” dedi.

En kısa mesafe 200, en uzunu 1000 lira...

İstanbul-Konya seferi yapan otobüsün şoförü Taner Bal, “En kısa mesafe 200 lira, en uzunu da 800 liraya kadar çıkıyor, ilave yapılınca da bin liraya kadar yükseliyor. Şu an yoğunluk normal, Konya’ya gideceğiz.” dedi.