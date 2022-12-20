Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi

Çin, benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında indirime gitti.

Dünyada yaşanan enerji krizi nedeniyle ülkeler kendi içinde de soruna çözüm aramaya çalışıyor.

Çin'de, benzinin ton fiyatında 480 yuan (68,77 dolar), motorininkinde ise 460 yuan (65,91 dolar) indirim yapıldı.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, benzin ve motorinde indirim yapıldığını duyurdu.

Petrol fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor

Komisyon, yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa ülkelerindeki agresif faiz artışlarının küresel piyasadaki güveni ve talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle kısa vadede petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini beklediklerini bildirdi.

Üreticiler arz istikrarı istiyor

Ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC), petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamaları istendi.

Fiyatlar 10 günde bir ayarlanıyor

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

Müdahale sınırı

AA'nın haberine göre, iç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata müdahale ediliyor.