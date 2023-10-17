17 Ekim'de altın fiyatları! Gram altın: 1.722 lira Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının ardından patlak veren İsrail-Filistin gerginliği ve Fed'in faiz arıtımı belirsizlikleri ile "güvenli liman" konumuna gelerek değerlendi.

ensonhaber.com

Dün 1.911 dolarda olan altının ons fiyatı, bugün 1.919 dolardan işlem gördü.

Analistler, merkez bankalarından gelen güvercin sinyallerin satış baskısını sınırladığını bildirdi.

Uzmanlar, altın fiyatlarının İsrail-Filistin gerginliği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz arıtımı belirsizlikleri ile yükseldiğini belirtiyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada dün 1.712 liradan satılan gram altın, bugün yükselişini 1.722 liraya taşıdı.

Çeyrek altın ise dün 2 bin 829 liradayken bugün 2 bin 846 liraya çıktı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Gram altın: 1.722 lira

Çeyrek altın: 2 bin 846 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 597 lira

Tam altın: 11 bin 385 lira

Yarım altın: 5 bin 692 lira