17 Ekim'de altın fiyatları! Gram altın: 1.722 lira

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Dün 1.911 dolarda olan altının ons fiyatı, bugün 1.919 dolardan işlem gördü.
Analistler, merkez bankalarından gelen güvercin sinyallerin satış baskısını sınırladığını bildirdi.
Uzmanlar, altın fiyatlarının İsrail-Filistin gerginliği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz arıtımı belirsizlikleri ile yükseldiğini belirtiyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada dün 1.712 liradan satılan gram altın, bugün yükselişini 1.722 liraya taşıdı.
Çeyrek altın ise dün 2 bin 829 liradayken bugün 2 bin 846 liraya çıktı.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Gram altın: 1.722 lira
Çeyrek altın: 2 bin 846 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 597 lira
Tam altın: 11 bin 385 lira
Yarım altın: 5 bin 692 lira
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