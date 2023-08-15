17 ildeki 29 arazi rüzgar enerjisi alanı olarak belirlendi Rüzgar enerjisi yatırım alanları artmaya devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ilde yeni alanlar açıkladı.

AA

Fosil enerjiden kaçınmak ve enerjide sıfır emisyonu yakalamak için hedeflenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) artmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu amaçla rüzgar enerjisi için Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinden illerin de içinde olduğu 29 YEKA belirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ildeki 29 araziyi rüzgar enerjisine dayalı YEKA ilan etti.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

Rüzgar enerjisi için alan belirlenen iller

Buna göre; Adıyaman, Malatya, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Karaman, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Tokat, Samsun, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta rüzgar enerjisine dayalı 29 YEKA belirlendi.