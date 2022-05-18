18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

18 Mayıs Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın güne yükselişle başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında iniş çıkış yaşanırken milyonların gözü kulağı son rakamlarda...

Güneş yükselişle başlayan altın, haftanın üçüncü gününde yatırımcısını endişelendirdi.

Geçen hafta 910 lira civarında olan gram altın bugün 931 liradan işlem görürken çeyrek ise 1538 lira oldu.

Peki 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte 11.30 verilerine göre güncel rakamlar..

18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 931,64

SATIŞ: 931,77

Çeyrek altın

ALIŞ: 1.522,00

SATIŞ: 1.538,00

Cumhuriyet altın

ALIŞ: 6.076,00

SATIŞ: 6.129,00

Yarım altın

ALIŞ: 3.044,00

SATIŞ: 3.077,00

Reşat altın

ALIŞ: 6.108,47

SATIŞ: 6.161,95

22 ayar bilezik

ALIŞ: 849,64

SATIŞ: 860,35

Altın ons

ALIŞ: 1.815,39

SATIŞ: 1.815,70