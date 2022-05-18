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    18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    18 Mayıs Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın güne yükselişle başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 11:34
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    18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında iniş çıkış yaşanırken milyonların gözü kulağı son rakamlarda...

    Güneş yükselişle başlayan altın, haftanın üçüncü gününde yatırımcısını endişelendirdi.

    Geçen hafta 910 lira civarında olan gram altın bugün 931 liradan işlem görürken çeyrek ise 1538 lira oldu.

    Peki 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? İşte 11.30 verilerine göre güncel rakamlar..

    18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 931,64

    SATIŞ: 931,77

    Çeyrek altın

    ALIŞ: 1.522,00

    SATIŞ: 1.538,00

    Cumhuriyet altın

    ALIŞ: 6.076,00

    SATIŞ: 6.129,00

    Yarım altın

    ALIŞ: 3.044,00

    SATIŞ: 3.077,00

    Reşat altın

    ALIŞ: 6.108,47

    SATIŞ: 6.161,95

    22 ayar bilezik

    ALIŞ: 849,64

    SATIŞ: 860,35

    Altın ons

    ALIŞ: 1.815,39

    SATIŞ: 1.815,70

    18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? #1


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