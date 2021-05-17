18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi TBMM'de kabul edildi

18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi.

18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifi yeni ekonomi paketi kapsamında TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

TEKLİF, TBMM'DE KABUL EDİLDİ

18 yaşından küçüklerin BES kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesi, Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin kurulmasını da içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

YENİ EKONOMİ PAKETİNDE NELER BULUNUYOR

- 18 yaşından küçükler bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek, (Ebeveynleri 18 yaş altı için BES hesabı açabilecek)

- Emeklilik hizmeti kuruluşunun birikimlerinin BES'e aktarımına imkan, - Küçük ölçekli firmalara kredi garanti fonu destekli kredi, (İstihdam şartıyla destekten yararlanılacak)

- Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan tek belge olacak,

- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Finansal İstikrar Komitesi olarak yapılandırılacak

- Çek düzenlemesi (31 Mayıs'a kadar karşılığı olan çeklere ödeme yapılabilecek)

DAHA ÖNCE 18 YAŞ ALTI KATILAMIYORDU

Daha önce fiil ehliyetine sahip herkes BES'e katılabiliyordu. Türk Medeni Kanunu'na göre ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin fiil ehliyeti bulunuyor. Teklifin kabul edilmesiyle ebeveynleri 18 yaş altı için BES hesabı açabilecek.

İPTAL EDİLİRSE NE OLUR

Sistemden 3 yılda ayrılma durumunda devlet katkısı tutarının tamamı kesilir. Yani herhangi bir katkı payı alınamaz. 3 ile 6 yıl arasında sistemden ayrılma durumunda hesaptaki devlet katkısı tutarının %15'i alınırken yüzde 85'i kesilir. 6 ile 10 yol aralığında ise alınacak olan devlet katkısı tutarı yüzde 35'tir.

10 yıl tamamlanıldığında ise devlet katkı payının yüzde 60'ını, emekliliğe hak kazanıldığı zaman ise devlet katkısının tamamı alınabilir. Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 15 iş gününde yani toplamda 19-20 günde yapılıyor. Sistemde en az 10 yıl kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olabilirsiniz.

BES YAPTIRMAYANIN CEZASI NEDİR

Bakanlık tarafından, işverene bağlı her bir çalışan için, ilgili çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Kanuna göre bu ceza çalışan başına her ay için 100 lira olarak belirlenmiştir.