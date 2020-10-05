Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde yıllık yüzde 11,75, aylık yüzde 0,97 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici fiyat endeksini yayınladı.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2020 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 11,75, aylık yüzde 0,97 yükseldi.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2020

TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,68 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,74 ile haberleşme, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,09 ile sağlık ve yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 0,07 İLE EĞİTİM GRUBUNDA YAŞANDI

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,02 ile ev eşyası, yüzde 1,84 ile ulaştırma ve yüzde 0,93 ile konut oldu.

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 11,57, AYLIK YÜZDE 1,35 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,57 ve son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,81 artış gerçekleşti.