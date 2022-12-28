2 bin liranın altındaki elektrik borçlarına af

TEDAŞ'a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan 2 bin lirayı aşmayan asıl alacak tutarları af edildi.

Hükümet'in dar gelirli vatandaşları rahatlatmak üzere daha önce açıkladığı aflardan biri Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe girdi.

Torba yasa olarak adlandırılan, elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Bu kanunda yer alan kararlardan birisi de Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) olan 2 bin liranın altındaki elektrik borçlarının af edilmesi oldu.

2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları siliniyor

Yasayla, TEDAŞ özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacakların 2 bin lirayı aşmayan tutarlarının tüm ferileriyle birlikte terkin edilmesine hükmedildi.

Davalar ve icra takipleri sona erecek

Eklenen geçici maddeye göre, terkin edilen alacaklar için açılan dava ve icra takipleri sona erecek.

Yapılandırma geliyor

Kapsam dışında kalan alacaklar da yasayla belirlenen hükümler uyarınca yapılandırılacak.

2023 yılının Eylül ayının son gününe kadar TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulmalı

Kararla ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan metin şöyle:

"Vadesi 1/10/2021 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının, 2023 yılının Eylül ayının son gününe kadar TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksitinin 2023 yılının Ekim ayının son gününe kadar ve bakiyesinin her yılın ekim ayı son gününe kadar toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferilerinin tahsilinden vazgeçilir.



Faiz yok

Bu bent hükümlerine uygun olarak ödeme yapıldığı takdirde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimi



Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların bu bentte belirtilen taksit ödeme zamanını, alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir."