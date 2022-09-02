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    2 Eylül'de altının gram fiyatı 997 lira seviyesinde

    Altının gram fiyatı, güne doların artışına paralel yükselişle başlamasının ardından 997 lira seviyesinde işlem görüyor.
    • 02.09.2022 - 10:49
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    2 Eylül'de altının gram fiyatı 997 lira seviyesinde

    Çin'de koronavirüs salgını kapsamında devreye alınan karantina tedbirleri ve küresel çapta açıklanan zayıf imalat sanayi verileri sonrası resesyon endişeleri artı.

    Dolar endeksi arttı

    Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi 110 sınırına kadar çıkarak Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

    Dün doların onsu ve iç piyasada gram altın düşüş eğilimine girdi

    Dolara olan talebin artması ile altının ons fiyatı dün 1.689 doların altına inerek 6 haftanın en düşük seviyesini görürken, bu paralelde altının gram fiyatı da günü yüzde 0,7 azalışla 993,5 liradan tamamladı.

    Altın güne yükselerek başladı

    Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 997 liradan işlem görüyor.

    Çeyrek altın 1.640 lira

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.700 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1.702 dolardan işlem görüyor.

    2 Eylül de altının gram fiyatı 997 lira seviyesinde #1

    Destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, analistler, bugün teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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