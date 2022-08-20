- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- 20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..
- 20.08.2022 - 09:39
Altın fiyatlarını yakından takip edenler 20 Ağustos'ta altın fiyatlarının ne kadar olduğu öğrenmek amacıyla internette araştırma yapmaya başladı.
Peki 20 Ağustos Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları nasıl seyrediyor.Yüm bu sorulara cevap arayanlar güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor.
Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında nasıl bir hareket oldu?İşte bugünün güncel altın fiyatları..
20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 1015 TL
SATIŞ: 1016 TL
Çeyrek altın
Alış: 1633 TL
Satış: 1633 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6718 TL
Satış: 6722 TL
Yarım altın
Alış: 3266 TL
Satış: 3267 TL
Altın ons
Alış: 1.746,74 Dolar
Satış: 1.747,77 Dolar