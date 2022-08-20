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    20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..
    • 20.08.2022 - 09:39
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    20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarını yakından takip edenler 20 Ağustos'ta altın fiyatlarının ne kadar olduğu öğrenmek amacıyla internette araştırma yapmaya başladı.

    Peki 20 Ağustos Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları nasıl seyrediyor.Yüm bu sorulara cevap arayanlar güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor.

    Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında nasıl bir hareket oldu?İşte bugünün güncel altın fiyatları..

    20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 1015 TL

    SATIŞ: 1016 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1633 TL

    Satış: 1633 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6718 TL

    Satış: 6722 TL

    Yarım altın

    Alış: 3266 TL

    Satış: 3267 TL

    Altın ons

    Alış: 1.746,74 Dolar

    Satış: 1.747,77 Dolar


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