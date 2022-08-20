20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..

Altın fiyatlarını yakından takip edenler 20 Ağustos'ta altın fiyatlarının ne kadar olduğu öğrenmek amacıyla internette araştırma yapmaya başladı.

Peki 20 Ağustos Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları nasıl seyrediyor.Yüm bu sorulara cevap arayanlar güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor.

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarında nasıl bir hareket oldu?İşte bugünün güncel altın fiyatları..

20 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 1015 TL

SATIŞ: 1016 TL

Çeyrek altın

Alış: 1633 TL

Satış: 1633 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 6718 TL

Satış: 6722 TL

Yarım altın

Alış: 3266 TL

Satış: 3267 TL

Altın ons

Alış: 1.746,74 Dolar

Satış: 1.747,77 Dolar