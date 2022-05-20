Petrol
111.88
-0.14%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
486.211
3.11%
BTXN Coin
13.14
-14.11%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    20 Mayıs'ta altının gram fiyatı 948 lira

    Altının gram fiyatı, 20 Mayıs Cuma gününe yükselişle başlamasının ardından şimdi 947,5 lira seviyesinde işlem görüyor.
    • 20.05.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 Mayıs'ta altının gram fiyatı 948 lira

    Dünyada "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatları yükseliyor.

    Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,95 artışla 940,5 liradan tamamladı.

    Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 947,5 liradan işlem görüyor.

    Çeyrek altın 1,554 lira

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.554 lira, yarım altın 3 bin 133 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 349 liradan satılıyor.

    Altının onsu 1.844,9 dolar

    AA'nnı haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesinin ardından dün yüzde 1,36 yükselişle günü 1.841,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.844,9 dolardan işlem görüyor.

    Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte piyasaları desteklediğini kaydetti.

    20 Mayıs ta altının gram fiyatı 948 lira #1

    Destek ve direnç konumu

    Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    İsveç ve Finlandiya'ya destek: Yardıma gideriz
    Dünya

    İsveç ve Finlandiya'ya destek: Yardıma gideriz

    Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 5 ülkede görüldü
    Dünya

    Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 5 ülkede görüldü

    Görüş Bildir