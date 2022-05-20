20 Mayıs'ta altının gram fiyatı 948 lira

Altının gram fiyatı, 20 Mayıs Cuma gününe yükselişle başlamasının ardından şimdi 947,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dünyada "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatları yükseliyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,95 artışla 940,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 947,5 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1,554 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.554 lira, yarım altın 3 bin 133 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 349 liradan satılıyor.

Altının onsu 1.844,9 dolar

AA'nnı haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesinin ardından dün yüzde 1,36 yükselişle günü 1.841,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.844,9 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte piyasaları desteklediğini kaydetti.

Destek ve direnç konumu

Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.