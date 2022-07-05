İletişim Başkanlığı, 20 yıllık vatandaşlık hizmetlerini bir video ile Twitter adresinden paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" mesajından yola çıkan T.C. İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile son 20 yılda gerçekleyen vatandaşlık hizmetlerine dair bilgi verdi.

"Birlikte başarıyoruz"



Paylaşımda "Resmi kurumlarda bürokrasi azaldı. Vatandaştan istenen 3 bin 214 belgeden 2 bin 370'ine artık gerek kalmadı ve e-imza ile bütün işler kolaylaştı." gibi uygulanmaları paylaşan kurum mesajında "Birlikte başarıyoruz." sloganını kullandı.

20 yılda uygulamaya geçen vatandaşlık hizmetleri VİDEO



20 yıllık vatandaşlık hizmetleri

TC İletişim danışmanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 yıllık vatandaşlık hizmetlerini şöyle sıraladı: