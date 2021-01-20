2019 yılının vergi rekortmeni kurumları

En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde ilk 7 sırada bankalar yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "2019 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Buna göre, 2019'un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Listenin 8 ve 10'uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9'uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

İLK YÜZDE EN DÜŞÜK VERGİ TUTARI 83 MİLYON

En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 83 milyon 969 bin 391 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 20'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

2019 YILI KURUMLAR VERİGİSİ LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş - 11.051.920.642 T.C ZİRAAT BANKASI AŞ - 2.739.236.248 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ - 2.039.149.298 AKBANK T.A.Ş. - 1.747.498.047 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. - 1.694.778.945 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. - 1.692.929.535 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. - 1.637.365.551 AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ - - İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. - 887.559.494 AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ- -

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