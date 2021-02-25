2020 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri

Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken, 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Tıpkı evlilikte olduğu gibi boşanmalarda da azalma gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken, 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti.

BOŞANAN ÇİFTLER DE AZALDI

Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti.

EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ADIYAMAN

Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu.

Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu.

Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi.

AYLARA GÖRE EVLENME SAYILARINDA FARKLILIKLAR

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında önemli bir azalma görüldü.

Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken pandeminin etkisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657 oldu.

Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken yüzde 61,6 azalarak 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle 11 bin 666 oldu.

YABANCI GELİN VE DAMAT

Diğer taraftan evlenme sayısında 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında, bir önceki yıla göre artış görüldü.

Evlenme sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 66 bin 932 iken yüzde 8,2 artarak 2020 yılının aynı ayında 72 bin 402 oldu.

Evlenme sayısı 2019 yılı Ağustos ayında 66 bin 987 iken yüzde 15,1 artarak 2020 yılının aynı ayında 77 bin 86 oldu.

Yabancı gelinlerin 18 bin 909, yabancı damatların sayısının ise 3 bin 828 olduğu açıklandı.

ALMAN DAMATLAR İLK SIRADA

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde 3,9'unu oluştururken yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı.

Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,6 ile Avusturyalı damatlar izledi.

SURİYELİ GELİNLER İLK SIRADA, AZERBAYCANLI GELİNLER İKİNCİ

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı.

Suriyeli gelinleri yüzde 10,5 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,4 ile Alman gelinler izledi.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ANTALYA

Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu.

Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu.

Bu ili binde 0,25 ile Muş, binde 0,29 ile Şırnak izledi.

AYLARA GÖRE BOŞANMA SAYILARINDA FARKLILIKLAR GÖRÜLDÜ

Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde 2020 yılının nisan ve mayıs aylarında pandemi dolayısıyla önemli bir azalma görüldü.

Boşanma sayısı 2019 yılı Nisan ayında 14 bin 496 iken yüzde 96,1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562 olurken, 2019 yılı Mayıs ayında 14 bin 555 iken yüzde 96,2 azalarak 2020 yılının aynı ayında 548 oldu.

Diğer taraftan boşanma sayısında 2020 yılının Temmuz ayında bir önceki yıla göre artış görüldü.

Boşanma sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 13 bin 555 iken yüzde 69,9 artarak 2020 yılının aynı ayında 23 bin 25 oldu.

Diğer taraftan, boşanma sayısının adli tatil nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarının Ağustos aylarında azaldığı görüldü.

BOŞANMALARIN YÜZDE 35,3'Ü EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Boşanmaların 2020 yılında yüzde 35,3'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2020 yılında 135 bin 22 çift boşanırken, 124 bin 742 çocuk velayete verildi.

Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü.

Çocukların velayetinin 2020 yılında yüzde 75,8'i anneye, yüzde 24,2'si babaya verildi. Velayete verilen çocukların verilerine, 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar da dahil edildi.