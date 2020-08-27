2020 yılı kuru üzüm alım fiyatı 12.5 lira oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm piyasasını bu fiyatlardan aşağı düşürmeyeceklerini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12.5 lira olarak açıkladı.

"PİYASAYI 12.5 LİRADAN AŞAĞI DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." dedi.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ YARIN YAPILACAK

Pakdemirli ayrıca, yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.