2020'de 69.3 milyar lira sosyal yardım yapıldı

Geçen yılın tamamına bakıldığında koronavirüs salgınının etkisiyle de sosyal yardımların arttığını görüyoruz.

Geçen yıl gerçekleştirilen toplam 69 milyar 300 milyon lira sosyal yardım gerçekleştirin kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzde 81,7 ile ilk sırada yer aldı.

SOSYAL YARDIMLARA AYRILAN KAYNAK ARTIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "2002'de 1 milyar 300 milyon lira olan sosyal yardım miktarı 2020'de 53 kat artarak 69 milyar 300 milyon liraya, 2002'de yüzde 0,38 olan sosyal yardımların GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 1,37'ye, 2002'de yüzde 1,19 olan sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı 2020'de yüzde 5,76'ya yükseldi. Nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı yüzde 96 oldu."

YARDIMDA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YÜZDE 81,7 İLE İLK SIRADA

2020'de sosyal yardım yapanların kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yüzde 81,7 ile ilk sırada geldiği vurgulanarak, Bakanlığı yüzde 11,6 ile belediyeler, yüzde 4,6 ile Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüzde 1,4 ile Türkiye Kömür İşletmeleri, yüzde 0,5 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 0,2 ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izlediği kaydedildi.