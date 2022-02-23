2021 dördüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 8,7

Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 8,7 büyümesini bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, sonuçlandı.

Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü. Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyreğe ait büyüme beklentisi yüzde 8,7 oldu.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİLER YÜZDE 6,3-10,2 ARASINDA

Ankete katılan 13 ekonomistin dördüncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 6,3 ile yüzde 10,2 aralığında yer aldı.

2021 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 11,1

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 10,8 ile yüzde 11,3 aralığında oldu.