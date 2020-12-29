2021 Emlak vergisi ne kadar oldu? Emlak vergisi zammı ne kadar? Emlak vergisi borcu sorgulama..

2021 Emlak vergisi ne kadar oldu? Emlak vergisi zammı ne kadar? Emlak vergisi borcu sorgulama..

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi kapsamında yeni yılda ödenecek vergi tutarları belli oldu. Peki Emlak vergisi ne kadar oldu 2021? İşte Emlak vergisi 2021 zam oranı..

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar yayınlandı.

Emlak Vergisi hakkında araştırma yapan vatandaşlar, 2021 yılı için geçerli zam oranlarını merak ediyor.

2021 yılında emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırıldı. Peki zamlarla birlikte emlak vergisi ne kadari kaç lira oldu?

2021 EMLAK VERGİSİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergisine ilişkin zam oranı belli oldu. Tebliğe göre 2021 yılında emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4.55) kadar artırıldı.

2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir. Birinci taksit, mayıs ayı sonuna yani 31.05.2020 tarihine kadar, ikinci taksit ise kasım ayının sonuna yani 30.11.2020 tarihine kadar ödenebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, adından da anlaşılacağı üzere yaşanılan bina, arsa, arazi, veya iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından dolayı alınan vergi türüdür. Buna göre Türkiye sınırları içinde bulunan taşınmaz mal varlıkları için 1319 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda devlete belirli tutarda vergi ödenmesi gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

- Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

- Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

- Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait.

Emlak vergisine konu olan gayrimenkullere her yıl "yeniden değerleme oranı" uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama konutun bağlı bulunduğu belediyelerce değerlendirmeye alınır ve fiyatlandırılır.