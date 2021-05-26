'2021 Nefes Kredisi' 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lere sağlanacak finansman destek kredisinin 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını duyurdu.

KOBİ'lere sağlanacak yeni 'Nefes Kredisi'nde sona yaklaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredinin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBi'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla düzenlenen kredi uygulamasının, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde1 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

CİROYA GÖRE KREDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacaktır. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBiler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBiler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM İMKANI



İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."